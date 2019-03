Washington: IS heeft geen grondgebied meer

VideoIslamitische Staat (IS) beheerst geen gebied meer in Syrië volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het ministerie heeft president Donald Trump daar vandaag van op de hoogte gesteld, meldde het Witte Huis. IS is voor honderd procent verslagen volgens Trump.

De Verenigde Staten hebben talrijke luchtaanvallen uitgevoerd en steunen de Koerdische milities die in het noordoosten van Syrië tegen de soennitische extremisten van IS hebben gevochten. De laatste verzetshaard van IS was in Baghouz vlakbij de Iraakse grens aan de linkeroever van de rivier de Eufraat.

Volledig scherm President Donald Trump laat op een kaart zien dat IS volledig uit Syrië is verdreven. De onderste kaart toont de gebieden die IS in november 2016 had veroverd. Op de bovenste kaart zijn geen rode gebieden meer te zien, wat volgens Trump betekent dat IS geen gebied meer bezit in Syrië. © AP

Een website van SOHR-waarnemers van de burgeroorlog toonde vandaag beelden van een enorme hoeveelheid mitrailleurs die Koerdische milities er zeggen te hebben buitgemaakt op IS. De Koerdische SDF-milities hebben via een woordvoerder laten weten dat er echter nog wel IS-strijders zijn die zich niet overgeven en dat er nog geschoten wordt in Baghouz.

Het kalifaat

IS is een strijdgroep van soennitische extremisten, die er in slaagde om grote delen van Irak en Syrië te terroriseren en te onderwerpen. IS noemde het gebied waar het schrikbewind werd gevestigd ‘het kalifaat’. Tijdens de hoogtijdagen van het schrikbewind van de extremisten heersten ze in 2014 en 2015 over minstens 200.000 vierkante kilometer in Syrië en in Irak, waar de leiders vandaan komen.

Aangenomen wordt dat er nog steeds groepjes IS-strijders in de regio aanwezig zijn, zoals in de nauwelijks bewoonde Syrische Woestijn. Het is onduidelijk wat er met de IS-gevangenen moet gebeuren die uit verschillende landen komen.