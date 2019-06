Wat als D-Day mislukt was? Spraken we dan nu Duits?

Generaal Eisenhower had zijn verklaring al geschreven voor áls D-Day mis zou gaan. ,,Het is niet gelukt om in het gebied van Cherbourg-Havre voet aan de grond te krijgen en ik heb mijn troepen teruggetrokken’’, schreef hij in een briefje dat hij in zijn borstzak stak. ,,Mijn beslissing om aan te vallen op dit moment en op deze plaats was gebaseerd op de best beschikbare informatie. De soldaten, de luchtmacht en de marine hebben alles gedaan wat aan moed en toewijding mogelijk was voor aan hun taak. Als er bij deze poging sprake is van enige blaam of fout, dan betreft die alleen mij.’’