Wat betekent de Duitse verkiezingsuitslag voor Europa? En 3 andere vragen over de verkiezingen

Wat is de zege van de sociaaldemocraten waard?

Het is in elk geval een grote verrassing. Niemand hield tot voor kort serieus rekening met Olaf Scholz, de kanselierskandidaat van de SPD. Hij lag lange tijd achter in de peilingen, maar door gestuntel van zijn concurrenten kroop hij procentje na procentje naar een voorsprong. Uiteindelijk bleef hij met 25,7 procent van de stemmen zijn concurrent Armin Laschet (CDU/CSU) 1,6 procent vóór. Het is natuurlijk een forse opsteker voor de SPD. De laatste jaren opereerde de partij duidelijk op het tweede plan, met name door de solide heerschappij van Angela Merkel. Maar die komt niet meer terug, waardoor er ruimte ontstaat voor iets nieuws. De grote vraag is: komt het nieuwe van de sociaaldemocraten? Daar was in de verkiezingen niet zo veel van te merken. En wordt Scholz wel de Bondskanselier?