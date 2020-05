Wat ging er mis in Bergamo? Bewoners snakken naar antwoorden

Op de begraafplaats van Nembro, een voorstad van Bergamo schuifelen bezoekers in stilte langs elkaar. Op een muur wapperen vellen papier met daarop met de hand geschreven de namen voor wie de plek is bestemd. De sterfdata van de gedenkstenen zijn allemaal van maart en april dit jaar. Paola Conivodis heeft haar tweejarige zoontje Flippo aan de hand, beiden dragen een mondkapje. Het is buiten niet verplicht in Italië, maar in Bergamo gaat niemand zonder de deur uit. ‘Kom op Filippo, dan gaan we bloemetjes bij opa en oma leggen.’