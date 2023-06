Wat is Prigozjin allemaal aan het doen? Zes vragen over de onrust in Rusland

Oorlog Oekraïne LIVE | Wagnerbaas: ‘Strijders zijn Russische grens overgesto­ken, Russische helikopter neerge­haald’

De Russische veiligheidsdienst FSB begint een strafzaak tegen Jevgeni Prigozjin, de baas van huurlingengroep Wagner. Hij zou hebben opgeroepen tot muiterij. En de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne heeft vrijdag besloten ambtenaren voor de rechter te brengen wegens de dood van drie mensen die tijdens een Russische raketaanval op Kyiv, op 1 juni, niet binnenkwamen in een schuilkelder. Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog in Oekraïne.