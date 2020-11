Wat word je als je president van de VS bent geweest? Dit zijn de opties van Trump

Donald Trump is geworden wat hij al zijn hele leven probeerde te vermijden: een verliezer. In zijn bestaan draaide alles om de beste, de slimste, de grootste zijn. Dat hij nu de aftocht moet blazen is lastig te accepteren voor de weggestemde president. Sinds duidelijk werd dat hij de verkiezingen verloor, plaatste hij in hoofdletters verongelijkte berichten op Twitter. ‘Ik heb de verkiezingen gewonnen, ik kreeg 71 miljoen stemmen’, schreef hij. Dat laatste is waar, het eerste niet.



Normaal gesproken feliciteert de nummer twee snel de winnaar, en spreekt hij of zij het land toe, om iedereen te laten weten dat de winnaar de legitieme nieuwe president is. Hillary Clinton deed het vier jaar geleden op de ochtend nadat ze verloor, maar Trump heeft zich een dag na de officiële winst van Joe Biden nog niet laten zien of horen, behalve in woedende tweets. Team Biden zegt geen enkel bericht te hebben ontvangen van de opponent. Zelfs veel topmensen in de Republikeinse partij zwijgen.



Trumps schoonzoon Jared Kushner en vrouw Melania zouden volgens bronnen van CNN met Trump besproken hebben dat hij echt publiekelijk zijn verlies moet nemen. Andere medewerkers laten in de Amerikaanse media doorschemeren dat ze verwachten dat Trump de machtsoverdracht aan Biden mogelijk zal maken, maar ook zal blijven volhouden dat hij bestolen is, zonder ooit te erkennen dat hij de verkiezingen verloor.