Wateragenten op pad in Las Vegas: ‘We wonen in woestijn, moeten ons daar naar gedragen’

Het water gutst in gestage stroompjes door de goot. Cameron Donnarumma heeft net halt gehouden voor een ruime villa in het noorden van Las Vegas, de woestijnstad in het westen van de VS. De woning is omringd door een frisgroen gazon – het oude ideaalbeeld voor bewoners van Amerikaanse suburbs. Donnarumma wijst op de sproeiers die het mogelijk maken. Ze houden het gras in leven, maar de helft van het water dat ze rondspuiten eindigt op straat, waar het de goot in loopt en straks als de zon hoog staat rap verdampt.