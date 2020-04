‘We houden de poes binnen, er lopen coyotes door de stad’

Hoe is het daar in die grote stad Vancouver?

,,Totaal verlaten op straat. Alles is dicht, behalve supermarkten en zo. We zitten thuis en we houden de poes ook maar binnen.’’

Hoezo? Is die besmettelijk?

,,Er lopen nu af en toe ’s nachts coyotes door de stad.”

Echt?

,,Die zie je ook wel eens in het park hier, maar het is nu zo rustig op straat. Wasberen hebben we vaker in de tuin, maar je kan nu ook een coyote tegen het lijf lopen. En die lusten wel een poes. Serieus, we houden de poes binnen als het donker is.”

Vancouver is zo’n levendige stad, en nu zo stil. Dat moet raar zijn.

,,Het is normaal echt een prachtige stad, maar het ziet er nu hier en daar luguber uit, omdat veel winkeliers hun ramen dichttimmeren. Tegen inbrekers.”

Dat verbaast me, Vancouver is helemaal niet zo crimineel toch?

,,Maar alle winkels zijn dicht, hè. Wat mij omgekeerd dan weer verbaast, is als ik bij jullie in Nederland lees over corona-spugers. Mensen die expres agenten in hun gezicht hoesten? Ongelooflijk, daar heb ik hier nog helemaal niets over gehoord en alles is toch ook al twee weken dicht.”

Wij klappen dan weer onze handen stuk voor de mensen in de zorg

,,Haha, ja dat is mooi. Mijn vrouw werkt hier in een ziekenhuis. Die waardering voor sommige beroepen ineens is natuurlijk heel mooi. De mensen gaan hier al een tijdje lang elke avond met potten en pannen de straat op, althans in elk geval bij ons in de wijk, om te applaudisseren en juichen. Die saamhorigheid vind ik echt wel mooi.”