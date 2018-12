'We zijn van de Noordpool nieuwe oceaan aan het maken’

Onderzoeks­lei­der Ivana Smit erkent nu pas ‘mogelijk’ spoor van worsteling

11:57 De politie in Kuala Lumpur heeft de dood van Ivana Smit nooit als een misdrijf onderzocht. De onderzoeksleider erkende pas vandaag in een kruisverhoor dat er ‘misschien’ een spoor van een worsteling was. Ook andere verdachte signalen waren echter geen reden voor nader onderzoek.