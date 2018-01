Weduwnaar van vermoorde Franse hardloopster opgepakt

De 29-jarige Alexia werd in oktober gevonden in een bos bij Esmoulins. Ze bleek te zijn gewurgd, waarna haar lichaam in brand was gestoken. Volgens haar man Jonathan Daval was ze gaan hardlopen en nooit teruggekomen.



De politie vermoedt nu dat een echtelijke ruzie uit de hand is gelopen. De dag voor haar verdwijning hadden getuigen de twee ruzie zien maken. Dat verklaarde volgens de echtgenoot de krassen en zelfs beten op zijn handen, meldt de krant La Voix du Nord.