Weer aanklacht tegen Tariq Ramadan wegens seksueel misbruik

Eerder dienden al drie vrouwen in Frankrijk een aanklacht in tegen de hoogleraar islamstudies. Ramadan zit hiervoor in Frankrijk in hechtenis. De krant Tribune de Genève schrijft dat de vrouw Ramadan ervan beschuldigt dat hij haar in 2008 heeft verkracht in zijn hotelkamer in Genève en haar urenlang heeft vastgehouden. De krant zou de aanklacht hebben ingezien. Ramadans Zwitserse advocaten wilden niet reageren op de nieuwe beschuldigingen.