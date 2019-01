Weer dag vol tegenslag om kleine Julen uit put te halen

Oostenrijk in de ban van mogelijke ontvoering hoogbejaar­de vrouw

7:28 Een 88-jarige vrouw is gisteren in Eisenstadt, in het oosten van Oostenrijk, mogelijk op klaarlichte dag ontvoerd. De politie heeft een internationale klopjacht geopend. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken zegt in een mededeling ,,dat het niet zeker is dat het gaat om een ontvoering in de klassieke zin".