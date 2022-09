Weer drie Nederlanders opgepakt voor aanslag Antwerpen

Opnieuw zijn er drie Nederlanders opgepakt die verdacht worden van een aanval met een explosief vorige week in Antwerpen. Ze hadden volgens Belgische media mogelijk een man op de korrel die in de haven werkt en eerder in verband werd gebracht met cocaïnesmokkel.

De verdachten, een van 24 jaar en twee van 30 jaar, uit Den Haag werden vlak na de aanslag in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt ingerekend. Ze ontkennen iets met de aanval in het Antwerpse stadsdeel Merksem te maken te hebben. Er vielen geen slachtoffers. Wel raakte onder meer de voordeur zwaar beschadigd.

Antwerpen is de laatste maanden om de haverklap het toneel van beschietingen, brandstichtingen en andere aanvallen. Rivaliserende drugsbendes zouden het op elkaar gemunt hebben. Het lijkt steeds te gaan om onderlinge afrekeningen door onderwereldfiguren. Veel verdachten komen uit Nederland. Lokale media spreken van een drugsoorlog. De drugsmaffia in de belangrijke Belgische havenstad is nauw verweven met die in Nederland.

Een mogelijke verklaring voor het geweld is dat de politie Sky ECC, een communicatiekanaal met talloze chats van criminelen, heeft gekraakt. Dat zou voor onrust zorgen in de onderwereld.

‘Coke’

Eerder werden drie Nederlanders van 17, 18 en 19 jaar oud opgepakt. Zij werden gearresteerd nadat ze de gevel van een woning in het noordoostelijke stadsdeel hadden beklad. Met rode graffiti was een tekst aangebracht die niet goed leesbaar was, met uitzondering van het laatste woord: ‘coke’. De politie kon meekijken dankzij een mobiele camera die er kwam na eerdere incidenten bij de bewuste woning. Een speciaal politieteam in een anoniem voertuig wist de wagen van de drie verdachten in de buurt te onderscheppen.

Vlak daarvoor was vanuit de auto een voorwerp naar buiten gegooid dat terechtkwam onder een geparkeerde wagen. Het bleek een vermoedelijk zelf in elkaar geknutseld explosief te zijn dat later elders tot ontploffing werd gebracht. Enkele woningen waren uit voorzorg ontruimd tijdens het onderzoek van het projectiel.

Schietpartijen, explosies en brandbommen. Een greep uit de incidenten in Antwerpen: - Begin juli is snackbar Poke Bowl Place de klos. Eerst beschiet men de gevel, later wordt bij dezelfde zaak een brandbom gegooid. - Half juli is er een dodelijke schietpartij in Deurne. De Nederlandse drugscrimineel Ricardo G. komt om het leven. - Begin augustus wordt een auto in brand gestoken in Berchem. Op een woning in de straat is met zwarte graffiti ‘snitch’ (verrader) gekalkt. - Begin augustus zorgt een explosie bij een kapperszaak in Deurne voor een ravage: weggeblazen voordeuren en gesprongen ramen. In dezelfde nacht is er een ontploffing bij een pannenkoekenhuis. - Een 27-jarige man raakt half augustus ernstig gewond bij een schietpartij in Hoboken. Ook is er enkele dagen later een schietpartij nabij het Centraal Station. - Een 46-jarige man overlijdt half augustus nadat hem meerdere messteken zijn toegediend. Mogelijk een afrekening in het kleinschalige drugsmilieu. - Eind augustus zijn er kogelinslagen bij een woning in Merksem. Een woning in Antwerpen-Noord wordt onder vuur genomen. Daarnaast is er een arrestatie van vier Nederlanders in de Antwerpse wijk Borgerhout; zij zijn op pad met brandbommen en een vuurwapen.