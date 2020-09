Wéér is Trump woedend om een boek: ‘Een politieke aanslag’

Coronapa­tiënt Berlusconi sterkt alweer aan: ‘Ik vecht hard tegen deze helse ziekte’

9 september Silvio Berlusconi is aan de beterende hand. Hij zei het zelf in een telefoontje aan de senatoren van zijn partij die bijeen waren voor een vergadering. „Ondanks de hoge virale last, voel ik me beter.” Lijfarts Alberto Zangrillo bevestigt Berlusconi’s optimisme, volgens hem zien de gezondheidswaarden van de voormalige Italiaanse premier er goed uit. Berlusconi ligt sinds vijf dagen in het ziekenhuis met verschijnselen van het coronavirus.