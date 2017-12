Weer loopt Noord-Koreaanse soldaat over naar Zuid-Korea

Chelsea Clinton haalt hard uit naar Donald Trump

4:10 Chelsea Clinton heeft een open brief geschreven aan haar kinderen Charlotte (3) en Aiden (1) in het Amerikaanse tijdschrift Teen Vogue. Hierin legt ze uit dat het creëren van 'een betere wereld' haar belangrijkste drijfveer was om campagne te voeren voor haar moeder Hillary Clinton, ten tijde van de presidentiële verkiezingen vorig jaar.