Weer meer Republikeinse kiezers scharen zich achter Trump door strafproces

Trumps presidentscampagne gaat gewoon door, op dezelfde dag dat hij voor een New Yorkse strafrechter zit. Maar de speech die hij bij terugkeer in zijn strandresort in Florida uitspreekt, maakt weinig los onder de aanhangers die komen luisteren. Trump houdt een verbeten toespraak waarin hij zichzelf neerzet als slachtoffer van politiek gemotiveerde strafrechtelijke onderzoeken.

Hij zegt niet veel over de aanklacht waar het nu om gaat - hij zou cheques en zijn boekhouding vervalst hebben om tijdens een campagne illegale zwijggeldbetalingen aan een pornoster te verhullen. In plaats daarvan somt hij een reeks andere grieven op, moeilijk te volgen voor luisteraars die niet thuis zijn in Trumpiaanse bubbels op sociale media.

Frustratie

Trump is merkbaar gefrustreerd over zijn strafproces. Zijn gezicht stond al op onweer in de rechtszaal, zoals ook te zien is op de foto’s die er zijn gemaakt. Hij moet zich hebben gerealiseerd dat zijn gebruikelijke verdediging - de aanval - daar niet werkt. Media heeft hij vaak slim kunnen bespelen, maar met een rechter gaat dat niet. Bovendien volgen mogelijk meer strafzaken, over serieuzere aantijgingen, rond zijn pogingen een verkiezingsuitslag te manipuleren bijvoorbeeld.

Toch zijn de consequenties voor hem niet alleen maar zorgelijk. In peilingen scharen weer meer Republikeinse kiezers zich achter hem, nadat ze eerder lieten merken dat ze interesse hadden in collega-politici die minder omringd worden door schandalen en rumoer. Trots verklaarde Trumps campagneteam ook dat hij 8 miljoen dollar aan donaties heeft opgehaald nadat bekend werd dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd.

Quote Ik geloof dat het karakter en gedrag van Trump hem ongeschikt maken voor een publieke functie Senator Mitt Romney

Zelfs gezworen vijanden in zijn eigen partij, zoals voormalig buitenlandadviseur John Bolton, stellen dat ze de aanklacht zwak vinden. ,,Ik geloof dat het karakter en gedrag van president Trump hem ongeschikt maken voor een publieke functie. Toch geloof ik dat de openbaar aanklager van New York zich in bochten gewrongen heeft om strafrechtelijke vervolging in te stellen om een politieke agenda te dienen,” meldt ook senator Mitt Romney, een notoir criticus van Trump.

Politieke heksenjacht

De aanklacht is een ‘fout’, denkt Rick Hasen, een rechtenprofessor aan de universiteit van Californië in Los Angeles en kenner van het kiesrecht. Hij denkt zoals wel meer juristen dat het helemaal niet makkelijk wordt voor justitie om Trump veroordeeld te krijgen in deze zaak. En als Trump vrijuit zou gaan, sterkt hem dat in zijn klacht dat alle onderzoeken naar hem deel zijn van een politieke heksenjacht. ,,Men zegt dat als je je pijlen op de koning richt, je niet mag missen,” waarschuwt Hasen in online magazine Slate.

Het is in andere landen niet ongebruikelijk dat een oud-leider in het beklaagdenbankje verschijnt. In Italië werd premier Berlusconi veroordeeld, in Frankrijk oud-president Sarkozy. In Brazilië zat Lula tussen twee presidentschappen in de gevangenis. Maar de VS, dat zichzelf graag ziet als het meest vrije, democratische land ter wereld, heeft zoiets nooit meegemaakt. Critici vrezen dat het de eerste, maar niet de laatste keer zal zijn.

Veel officieren van justitie worden in de VS gekozen. Nu een collega in New York als eerste een oud-president vervolgt, zullen mogelijk anderen ook naam willen maken door overtredingen te zoeken in de financiële papieren van oud-presidenten die in hun staat impopulair zijn, vreest een voormalig officier van justitie, Ankush Khardori.

Proces start later

Het duurt nog lang voordat we meer weten over de afloop en de impact van de unieke, eerste strafzaak tegen een voormalig president van de VS. De volgende voorbereidende zitting is pas in december. Het proces zou dan echt kunnen beginnen in januari 2024. Trumps advocaten vragen om nog meer tijd.

Dan kan de zaak dus voorkomen als de voorverkiezingen om het presidentschap in volle gang zijn. Ook als Trump veroordeeld zou worden, kan hij overigens gewoon doorgaan met zijn campagne om weer verkozen te worden. Een schoon strafblad is volgens de Amerikaanse grondwet geen vereiste voor een president.