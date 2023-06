Weer Russische mensenrechtenactivist voor de rechter: ‘Het vonnis zal schuldig zijn’

Het zal niet vaak zijn gebeurd dat de hulp van een winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede werd ingeroepen in een strafzaak. Medevoorzitter Oleg Orlov van de inmiddels verboden mensenrechtenorganisatie Memorial vroeg er donderdag in Moskou om en kreeg zijn zin.

Orlov staat terecht wegens kritiek op de ‘speciale militaire operatie’, zoals het Kremlin de inval in Oekraïne nog altijd eufemistisch noemt. Daarvoor kan hij een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgen. De aanklager rekent Orlov met name een opiniestuk aan op de Franse online nieuwssite Mediapart. De titel daarvan luidde: ‘Ze wilden fascisme, ze hebben het.’

In het artikel, dat hij later op Facebook plaatste, betoogde Orlov dat de strijd in Oekraïne niet alleen veel mensenlevens kost en de infrastructuur, economie en culturele objecten vernietigt, maar ook een zware dreun toedient aan de toekomst van Rusland zelf. ‘Het land verliet dertig jaar geleden het communistische totalitarisme, viel terug in het totalitarisme, maar nu is het fascistisch’, schreef Orlov.

Opvallend was dat Orlov toestemming aan de rechter vroeg voor de aanwezigheid van Dmitri Moeratov bij de eerste procesdag. Die is hoofdredacteur van de inmiddels verboden oppositiekrant Novaja Gazeta en winnaar van de Nobelpijs voor de Vrede in 2021.

Aanklacht gebaseerd op taalkundige analyse

Volgens Orlov is de aanklacht tegen hem gebaseerd op een taalkundige analyse van zijn artikel. Omdat Moeratov een linguïstische achtergrond heeft, wilde Orlov de journalist graag als lid van zijn verdedigingsteam toevoegen. De rechter stond het toe.

Volgens de aanklager had Orlov, die vorig jaar al tweemaal een boete kreeg wegens kritiek op de Russische inval in Oekraïne, met zijn artikel voor Medipart ‘een criminele bedoeling’.

Orlov zei dat hij niet schuldig was, en dat hij niet begreep hoe hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor een mening. Als we de Russische staat geloven moet de inval in Oekraïne de vrede en veiligheid van Rusland dienen, betoogde Orlov. ,,Maar volgens mij is het gedaan tégen de belangen van Rusland en zijn burgers.’’ Hij vond dat het onderzoek tegen hem niet heeft bewezen dat deze belangen zijn nageleefd.

Het vonnis zal schuldig zijn, niemand twijfelt daaraan Oleg Orlov

Aan de vooravond van het proces noemde Orlov tegen persbureau AFP de aantijgingen tegen hem ‘idiote beschuldigingen’. Hij zei dat hij bij zijn woorden bleef, maar geen illusies koesterde over de uitkomst van het proces. ,,Sommigen zeggen misschien tegen zichzelf dat het beter is om te zwijgen. Maar mijn hele vorige leven en mijn positie garandeerden me dat dat niet zo zou zijn’’, aldus Orlov. ,,Het vonnis zal schuldig zijn, niemand twijfelt daaraan.’’

Vuist omhoog

Niettemin toonde de mensenrechtenactivist zich voor het begin van de rechtszaak monter. ,,Alles komt goed’’, zei Orlov, terwijl hij zijn vuist opstak als teken van verzet. Hij liet daarbij het begin dit jaar uitgekomen boek zien van de Russische journalist en onderzoeker Aleksandr Baoenov over de val van de Europese dictaturen.

Orlovs organisatie Memorial geldt als de oudste en meest gerespecteerde mensenrechtenorganisaties van Rusland. Sinds de oprichting eind jaren 80 onderzoekt en documenteert de beweging de Stalin-repressie. De internationale tak van Memorial voert al jaren campagne tegen mensenrechtenschendingen in Rusland onder president Vladimir Poetin.

Eind 2021 besloot de Russische rechter Memorial te ontbinden, slechts enkele maanden voordat Poetin zijn troepen Oekraïne instuurde.