'Weer tientallen doden in Oost-Ghouta'

Ook ex-baas Save The Children in opspraak

12:34 Justin Forsyth, die nu als adjunct-directeur bij Unicef werkt, heeft zich in een vorige functie bij Save the Children misdragen tegenover vrouwen. Hij zou vrouwelijke collega's hebben lastiggevallen met een 'stortvloed' aan berichtjes, zo melden Britse media. Forsyth verliet Save the Children in 2016. Hij ontkent dat dat een gedwongen vertrek was.