‘Weerwolfsyndroom’ bij Spaanse baby’s door verkeerd gelabelde pil

In totaal zeventien gevallen in Cantabria, Valencia en Granada zijn bekend. In alle gevallen was omeprazol voorgeschreven maar in de verpakking zat het medicijn minoxidil, dat de haargroei bevordert. Het farmaceutisch bedrijf dat in de fout is gegaan is voorlopig gesloten en de betreffende geneesmiddelen zijn uit de markt gehaald.