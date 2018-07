Weeshuizen opgericht door Moeder Teresa onderzocht na babydiefstal

Een weeshuis van de organisatie in de staat Jharkhand werd deze maand gesloten nadat een non en een sociaal werker waren opgepakt. Deze weeshuizen vangen zwangere, ongetrouwde vrouwen op.

Het tweetal wordt ervan beschuldigd drie babies uit het weeshuis te hebben verkocht, en zouden al bezig zijn geweest met de verkoop van een vierde kind. Het stel dat de baby wilde adopteren, had te horen gekregen dat het bedrag dat ze moesten ophoesten, zo’n 1500 euro, bedoeld was voor ziekenhuisrekeningen.

De organisatie werd in 1950 opgericht door Moeder Teresa, die in 2003 zalig werd verklaard door de toenmalige paus. Dit vanwege haar toewijding aan het helpen van de armen. In 2016 herhaalde paus Franciscus de heiligverklaring, negentien jaar na het overlijden van Moeder Teresa. In 1979 won Moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede.