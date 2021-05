Weeskinderen Noord-Korea doen ‘vrijwilligerswerk’ in mijnen: ‘Liefde van de partij terugbetalen’

Namibiërs ‘diep beledigd’ over Duits aanbod na genocide

13:48 De Duitse president Frank-Walter Steinmeier is van plan later dit jaar naar Namibië te reizen om in het parlement van dat een ​​formele verontschuldiging uit te spreken over de genocide van ruim honderd jaar geleden. Maar in Afrika zit men daar bepaald niet op te wachten.