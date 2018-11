‘Weg met die basis’: Japans eiland is aanwezigheid Amerikaans leger zat

Gouverneur Denny Tamaki staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen als het over de Japanse frustratie rond de Amerikaanse legerbasis op zijn eiland gaat. De politicus heeft komende week daarom een ontmoeting met overheidsfunctionarissen in Washington en spreekt aansluitend op de universiteit van New York.



Tamaki, de eerste gouverneur van het eiland met Amerikaans bloed, denkt dat zijn roots hem de perfecte figuur maken om ‘een discussie over democratie’ te voeren. ,,Ik hoop de Amerikaanse burgers mijn standpunt over te kunnen brengen.” De samenwerking tussen de VS en Japan is hem een groot goed, maar zou niet alleen voor rekening van Okinawa moeten komen.