Weg uit Afghanistan? ‘Alles valt of staat met het budget’

Ontsnapte coronavi­rus nou wel of niet uit een lab? Experts: ‘Tijd raakt op voor zoektocht naar oorsprong’

26 augustus Waar en wanneer is het coronavirus op mensen overgesprongen? Of is er toch een link met een lab in Wuhan? De kans dat het mysterie van de uitbraak van de pandemie ooit nog wordt opgelost, slinkt met de dag. Daarvoor waarschuwen viroloog Marion Koopmans en andere experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook onderzoek van Amerikaanse inlichtingendiensten leverde geen nieuwe informatie op.