Wereldprimeur in Polen: zwembad van liefst 45 meter diep

FOTO'SIn de Poolse stad Mszczonów, ongeveer 18 kilometer van Warschau, wordt momenteel een zwembad gebouwd dat liefst 45 meter diep is. ‘Deepspot’, een oefenparadijs voor duikers, zal het diepste binnenzwembad ter wereld worden.

Het bad wordt zo diep als een flatgebouw met vijftien verdiepingen. Om het te vullen, is 27 keer meer water nodig dan een gemiddeld 25-meterbad, rekende CNN uit. Een speciaal filtersysteem zal al het zwemwater kristalhelder houden. Het water is er iets warmer dan in een normaal zwembad. Hierdoor hoeven duikers geen wetsuit aan.

Het zwembad zal heel het jaar door open zijn, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Wie liever droog blijft, kan in onderwatertunnels naar de duikers kijken. Er wordt ook gebouwd aan een hotel met conferentie- en trainingszalen die uitkijken op het zwembad.

Wereldrecord