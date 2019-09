Wereldrecord bij onze grens! 1.326 Ford Mustangs vormen langste parade ooit

Nieuw fonds voor slachtof­fers misbruik: ‘Verkrach­ting blijft een oorlogswa­pen’

19:30 Nog altijd worden vrouwen en kinderen in Congo massaal verkracht. Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling zocht hen op en vindt dat ook Nederland geld moet storten in een speciaal fonds voor slachtoffers. ‘Ze zijn totaal in shock'.