Wereldwijde kritiek op arrestatie Navalny: ‘Hij moet onmiddellijk vrijgelaten worden’

Machtsoverdracht VS Man met geladen geweer en grote voorraad ammunitie opgepakt in Washington D.C.

17 januari De politie in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft vrijdagavond een man aangehouden die een geladen geweer en meer dan 500 patronen bij zich had. De man werd opgepakt toen hij een checkpoint wilde passeren vlakbij het Capitool. Naast een vuurwapen had de man ook valse documenten in het bezit die hem toegang zou verschaffen tot de inauguratie van Joe Biden. Hij is inmiddels weer vrijgelaten.