Wereldwijde opmars van omikronvariant niet te stuiten, toename Zuid-Afrika ‘verontrustend’

De wereldwijde opmars van de omikronvariant van het coronavirus is niet te stuiten. Ondanks reisverboden en extra beperkingen is de nieuwe variant inmiddels in zeker 25 landen vastgesteld. In Zuid-Afrika, waar die werd ontdekt, is zelfs al bij driekwart van de nieuwe besmettingen sprake van de omikronvariant.

Na de ontdekking van de variant vorige maand in de dichtbevolkte Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng sloeg de paniek toe. Verschillende landen stelden verboden in voor vluchten uit landen in zuidelijk Afrika (Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Malawi, Namibië en Zimbabwe) of inreisverboden voor inwoners uit die landen.

Dat heeft de verspreiding van omikron niet kunnen voorkomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de variant in 25 landen vastgesteld. Griekenland voegt zich vandaag voorlopig als laatste land toe aan het rijtje. Gisteren werd ook het eerste geval in de Verenigde Staten ontdekt, bij een reiziger die uit Zuid-Afrika kwam.

Inmiddels is gebleken dat de variant ook vanuit andere Afrikaanse landen in Europa is gekomen. Frankrijk bevestigt vanochtend dat de nieuwe variant is vastgesteld bij een reiziger uit Nigeria, in West-Afrika.

Rondreizen

Het maakt duidelijk dat omikron zich makkelijk en snel over de grenzen en binnen landen verspreidt. Zo nam in Israël een patiënt de variant mee vanuit Malawi en reisde die daarmee nog met het openbaar vervoer rond. Ook een met omikron besmette persoon in Italië reisde dagen door het land voordat die positief testte.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat het een ‘race tegen de klok’ is om de opmars van de omikronvariant te beperken. ,,Bereid je voor op het ergste en hoop op het beste’’, zei ze gisteren.

De Australische epidemioloog Paul Kelly roept op tot kalmte. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen dat omikron dodelijker is dan andere varianten. ,,Van meer dan 300 gevallen die nu in veel landen zijn gediagnosticeerd, waren de klachten erg mild of hadden patiënten helemaal geen symptomen”, zei Kelly vanochtend.

Hij zegt dat er ook geen aanwijzingen zijn dat de vaccins onvoldoende werken tegen deze variant. ,,In veel van de gevallen waren reizigers al dubbel gevaccineerd. Maar ze hebben geen ernstige ziekte gehad. We moeten dus afwachten en meer informatie verzamelen.”

Verontrustende opmars

De omikronvariant is in Zuid-Afrika zelf aan een ‘verontrustende’ opmars bezig. De variant is inmiddels vastgesteld bij driekwart van de besmettingen vorige maand. Alleen al in provincie Gauteng, waar ook Johannesburg ligt, gaat het om 90 procent van de 1100 nieuwe besmettingen. Daarmee is omikron hard op weg de eerder gevreesde deltavariant te verdringen.

Michelle Groome van het instituut NICD, het Zuid-Afrikaanse RIVM, spreekt in de Britse krant The Guardian van een ‘exponentiële stijging’ van besmettingen in de laatste twee weken. Waar eerder gemiddeld 300 nieuwe besmettingen per dag werden geregistreerd, zijn dat er nu 3500. Woensdag waren er 8561 nieuwe gevallen, bijna zeven keer zoveel als een week eerder. ,,De mate van toename is zorgwekkend”, zegt Groome.

Voldoende bescherming?

De WHO verwacht binnen enkele dagen te kunnen zeggen hoe besmettelijk de omikronvariant is. Daarnaast hopen farmaceuten binnen twee weken duidelijk te hebben in hoeverre de huidige vaccins bescherming bieden tegen de nieuwe variant.

,,Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccins niet zullen werken, zelfs als de werkzaamheid afneemt’’, zei WHO-topvrouw Maria van Kerkhoven gisteren. ,,Het is nog steeds beter om een vaccin te krijgen, omdat het levens redt.’’

Het NICD zegt op basis van gegevens in Zuid-Afrika dat de bestaande vaccins in ieder geval voorkomen dat een patiënt met de nieuwe variant ernstig ziek wordt of overlijdt. Wel ziet het gezondheidsinstituut dat mensen nu vaker voor een tweede keer besmet worden, dan bij andere varianten. ,,Een infectie beschermde tegen de deltavariant, maar bij de omikronvariant lijkt dat niet het geval”, aldus onderzoeker Anne von Gottberg.

Een team van de Afrikaanse afdeling van de WHO gaat naar Zuid-Afrika om daar te helpen bij het bron- en contactonderzoek in de getroffen regio Gauteng en om de ontwikkelingen rond de variant in de gaten te houden.

