Werken van Picasso geveild voor ruim 100 miljoen dollar

Acteur Peter Scolari (66), goede vriend Tom Hanks, overleden aan leukemie

23 oktober Peter Scolari, vooral bekend van zijn rol in de tv-serie Girls, is op 66-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse acteur leed al twee jaar aan leukemie en is vrijdag gestorven aan de gevolgen van die ziekte, laat zijn manager weten aan Amerikaanse media.