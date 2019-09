Werknemer hoeft van arts 14 dagen niet te werken vanwege zijn zieke hond

,,Ik dacht dat het om een grap ging, een slechte. Dat mijn neefje zegt dat de hond zijn huiswerk heeft opgegeten, dat kan nog net. Maar dat een werknemer 14 dagen thuis blijft omdat zijn hond ziek is? Wat gaan we nog allemaal meemaken?”, aldus Kris Claes van Voka Limburg, een organisatie die de belangen van ondernemers in Belgisch Limburg behartigt. De arts in kwestie riskeert een klacht bij de Orde der Artsen.

Paar dagen thuis

,,We hadden nog gezegd dat hij een paar dagen thuis kon blijven om voor de hond te zorgen’’, vertelt Luc Awouters van Awouters Beton in Houthalen over zijn werknemer. ,,Mijn mensen kunnen altijd bij mij terecht als er iets aan de hand is. Maar toen hij afkwam met een ziektebriefje om 14 dagen thuis te blijven wegens de ziekte van zijn hond, ging het voor mij te ver. Mijn andere mensen moeten nu overwerken, omdat hij thuisblijft. Dat gaat niet. Hij kan zijn ontslag verwachten. Ik begrijp dat trouwens ook niet van die arts.”

Volledig scherm Het bewuste doktersbriefje. © DSS

Maar kan het? ,,Juridisch gezien zitten we niet in een schemerzone. Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid is er alleen als de werknemer zelf onmogelijk kan werken omdat hij ziek is of een ongeval had”, zegt Kris Claes van Voka Limburg.

,,Niet omdat een familielid of een goeie vriend, laat staan een huisdier, ziek is. Dat een werknemer zoiets aan zijn huisarts durft te vragen en dat die dokter daar dan ook nog op ingaat, is ongekend. Tenzij het om een blindengeleidehond of een andere assistentiehond zou gaan, natuurlijk. Maar dat was hier duidelijk niet het geval.’’

Medische link

Ook voor huisartsenvereniging Domus Medica kan het niet door de beugel: ,,Deze arts zou beter moeten weten: er moet een duidelijke medische link zijn met de patiënt, zoals een ziekte, een ongeval, een operatie of de naweeën daarvan. Maar een ‘zieke hond’, dat is tegen de letter van de wet. De arts in kwestie kan op de vingers worden getikt en riskeert mogelijkerwijs een klacht bij de Orde.”