Werkstraffen en boetes voor dodelijke ontgroening van student Sanda Dia in België

De achttien studenten die aanwezig waren bij de dodelijke ontgroening van de Vlaamse student Sanda Dia in december 2018 krijgen werkstraffen van 200 tot 300 uur en elk een boete van 400 euro. Dat heeft het hof in Antwerpen vanmorgen besloten.

De meeste verdachten waren niet zelf aanwezig bij de uitspraak: ze studeren nog en waren bezig met examens. Er waren gevangenisstraffen van één tot vijf jaar geëist.

De rechters oordeelden dat zij schuldig zijn aan onopzettelijk handelen met de dood tot gevolg, maar niet aan het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen, in dit geval een grote hoeveelheid vissaus met overvloedig veel zout. ,,Vissaus is vrij verkrijgbaar. Wat een dodelijke dosis is, is zelfs voor artsen niet duidelijk”, zei de persrechter in een toelichting.

Het was misschien wel de ontgroening die de afgelopen jaren de meeste verontwaardiging wekte. De destijds 20-jarige Sanda Dia moest als aspirant-lid van de Leuvense studentenclub Reuzegom onder meer levende vissen inslikken en daarna zoute vissaus drinken om zo over te geven en de dieren weer uit te spugen. Daarvoor had hij al uren in een put gestaan waarin hij met ijskoud water werd overgoten, was hij al gedwongen heel veel alcohol te drinken en had hij nauwelijks geslapen. De doop, zoals de ontgroening in Vlaanderen heet, speelde zich af op 3, 4 en 5 december 2018. De avond na de consumptie van de vissen en de saus werd hij buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee dagen later overleed hij daar aan een hersenoedeem, een zwelling in de hersenen als gevolg van een teveel aan zout in het lichaam.

Sanda Dia, zoon van een Senegalese vader en een Belgische moeder, studeerde al twee jaar in Leuven en hoopte via het elitaire dispuut een netwerk voor zijn toekomst op te bouwen. Die klassentegenstelling tussen de gekleurde jongen die studeerde voor ingenieur en de zittende leden van het dispuut maakte zijn dood des te schrijnender.

Volledig scherm Een van de verdachte studenten bij aankomst bij het hof vanmorgen met zijn advocaat. © BELGA

De vader van Sanda Dia zei herhaaldelijk tijdens het proces dat hij niet uit was op lange gevangenisstraffen voor de jonge verdachten, maar dat hij vooral duidelijkheid wilde over wat er nu precies was gebeurd. Die duidelijkheid is er niet gekomen. De achttien leden van de studentenclub die aanwezig waren bij de doop hebben nooit verteld wie nu precies wat heeft gedaan. Zij lieten zich bijstaan door een sterrenensemble aan Vlaamse advocaten.



Wel hebben zij in de rechtszaal snikkend hun spijt betuigd. Elf van de achttien beklaagden vroegen de volledige vrijspraak. Ze voelden zich wel moreel verantwoordelijk , maar vonden niet dat ze een strafbaar feit hadden gepleegd. De zeven anderen erkenden wel schuld, maar stelden dat er geen opzet in het spel was geweest. Ze konden niet weten dat een teveel aan vissaus dodelijk was, betoogden zij. Dat verweer heeft dus succes gehad.

Jong en verstandig

De vraag of lange straffen op z’n plaats waren heeft het proces vanaf dag 1 in zijn greep gehouden. ,,Alle beklaagden zijn zeer jong, zeer verstandig en zeer goed omkaderd. Hoe heeft dit dan toch kunnen gebeuren, waarom werd er niet tijdig ingegrepen? Niemand heeft dit gewild, maar hoe gaan we hier als maatschappij op reageren?’’, zo begon de openbare aanklager twee maanden geleden de zitting. Hij eiste uiteindelijk gevangenisstraffen van anderhalf tot vijf jaar.

De zaak kende een woelig verloop. Aanvankelijk diende ze voor de rechtbank in Hasselt, maar toen de rechter daar op een gegeven moment het geduld verloor en uitriep dat ze uitsluitend kon oordelen over de gebeurtenissen van de laatste dag van de driedaagse ontgroening gingen de nabestaanden van Sanda Dia in beroep. Zo is de zaak bij het hof in Antwerpen terechtgekomen. Dat oordeelde vandaag dat het beroep terecht was en bepaalde ook meteen de straf voor de verdachten. bij die straf hoort ook een schadevergoeding die de studenten moeten betalen aan de broer en de vader van hun omgekomen aspirant-lid: 8.000 euro voor de broer, 15.000 euro voor de vader.