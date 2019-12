Wetenschappers slaan alarm op klimaattop Madrid: ‘Zuurstof in zee neemt razendsnel af’

video Bijna honderd branden leggen Sydney onder dikke laag rook

5:21 De megabosbrand rond de Australische stad Sydney heeft zich opnieuw uitgebreid. In de regio woeden inmiddels 96 branden. De brandweer in deelstaat New South Wales meldt dat ,,het weken zal duren eer we het vuur kunnen blussen en dan alleen nog als we flinke regenbuien krijgen’’. De stad ligt inmiddels onder een dikke deken van giftige rook.