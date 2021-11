WHO-baas Tedros torpedeerde conclusie van Wuhan-team over herkomst coronavirus

Het WHO-onderzoek was beladen, omdat het plaatsvond terwijl de VS en China elkaar de mantel uitveegden over de oorsprong van het virus. Viroloog Ab Osterhaus had er op voorhand al weinig fiducie in, omdat het ‘een enorm gepolitiseerde meeting zou worden’. ,,Ik weet ongeveer hoe de zaken lopen in China’’, zegt hij. ,,De kans dat je boven water zou gaan krijgen wat je echt wil weten, leek me erg klein.’’



Terugkijkend op de missie zegt Koopmans naïef geweest te zijn. ,,Ik heb het in ieder geval onderschat hoe ongelooflijk de focus op die missie is komen te liggen.’’ Dat dit onderzoeken niet meer zou kunnen wegens ‘politiek geharrewar’ vindt ze echter een ‘heel slechte zaak’. ,,In februari lag er een lijst met aanbevelingen voor vervolgonderzoek”, aldus de viroloog. ,,Er is nog niet het begin van een vervolgstap genomen. Triest.”



Een deal tussen missieleider, Peter Ben Embarek, en de Chinese delegatie die aan de missie deelnam, lijkt de reden om de ‘laklek’-theorie niet verder te onderzoeken. Embarek zegt dat in een recente Deense documentaire. Onder voorwaarde dat er geen nader onderzoek kwam, mocht de theorie worden benoemd. De rest van het WHO-team wist, volgens Koopmans, niets van die afspraak. ,,Daar hebben wij ons allemaal over verbaasd.’’