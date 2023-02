WHO: Dodental na aardbevingen Turkije en Syrië kan oplopen tot boven 20.000

Leendert (61) en zijn hond gaan zoeken naar overleven­den in Turkije: ‘Het is nooit zonder gevaar’

Leendert Amersfoort uit Lelystad is één van de 65 hulpverleners die vandaag vertrekken naar het rampgebied in Turkije. Hij is coördinator in Nunspeet van speciaal getrainde politiehonden die nu met begeleiders gaan zoeken naar overlevenden van de aardbevingen. ,,We kregen vanmorgen een telefoontje en dan is het spullen pakken en rijden maar.”

6 februari