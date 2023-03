WHO waarschuwt voor dodelijk marburgvirus in Afrika

Na een uitbraak in Equatoriaal-Guinea is het zogenoemde marburgvirus ook verspreid naar het Oost-Afrikaanse land Tanzania. Vanwege een sterftecijfer van 62,5 procent en een hoge kans op verspreiding in andere gebieden waarschuwt de World Health Organization (WHO) bewoners om erg voorzichtig te zijn met menselijk contact. Maar wat is het marburgvirus precies?

Net als ebola is het marburgvirus een filovirus, een virale koorts die gepaard gaat met ernstige bloedingen. Viroloog Marion Koopmans legt uit: „Net als ebola komt marburg voor bij wilde dieren. Afrikaanse fruitetende vleermuizen zijn het reservoir.’’ Het virus dank zijn naam omdat het oorspronkelijk in de jaren 60 in het Duitse Marburg is ontdekt.

Gevaar

De WHO schrijft dat het sterftecijfer van het virus kan oplopen tot 90 procent, maar momenteel staat het op 62,5 procent. Mensen worden vooral besmet door langdurige blootstelling aan mijnen of grotten die worden bewoond door Rousettus-vleermuiskolonies. Hoe dit precies gebeurt, is nog niet bekend. „Er zijn een paar gevallen geweest waarbij mensen die in een grot met vleermuizen liepen, zijn besmet’’, zegt Koopmans.

Daaronder was een Nederlandse toerist die na een bezoek aan Oeganda in 2008 in het Leids Universitair Medisch Centrum is overleden. Als een persoon eenmaal is geïnfecteerd met het virus, kan dat zich verspreiden van mens op mens via direct contact met bloed, speeksel of andere lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde of overleden mensen.

Uitbraak

Na een uitbraak in Equatoriaal-Guinea, in het westen van Afrika, dook het virus ook op in Tanzania. Het is nog niet bekend of deze gevallen aan elkaar gerelateerd zijn of dat het gaat om twee verschillende uitbraken, zegt Koopmans. Ze vertelt dat er ook in Burundi verdachte gevallen zijn. „Vanwege de verspreiding in Tanzania en de risicoschatting van de WHO, die aangeeft dat ook voor de buurlanden het risico hoog is, hou ik er wel rekening mee dat de aanwezigheid van het virus ook bevestigd wordt in Burundi’’, licht zij toe.

Behandeling

Momenteel zijn er nog geen middelen bekend die het virus zouden kunnen behandelen. Wel is bij eerdere uitbraken van ebola gebleken dat de kans op overleven groter is als mensen snel een behandeling krijgen met bijvoorbeeld een vochtinfuus.

De WHO stelt dat het het belangrijkste is om mensen van het virus bewust te maken en gelijk mensen op te sporen die in contact zijn geweest met geïnfecteerden.

