WHO waarschuwt voor nepvaccins: ‘Criminelen vullen lege flacons’

Nederland­se ‘drugskoe­rier’ moet met blote handen ontlasting doorzoeken: 1000 euro vergoeding

6:32 Een Nederlandse vrouw die naar eigen zeggen ‘onmenselijk en vernederend’ was behandeld tijdens haar voorlopige hechtenis in Malta in 2015, heeft een morele schadevergoeding toegekend gekregen van 1000 euro. Het Grondwettelijk Hof van de eilandstaat gaf haar gelijk in het hoger beroep tegen een vonnis waarin stond dat de politie haar rechten niet had geschonden.