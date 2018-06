Wie stopt de plastic plaag?

Update Verdachte moord Duitse Susanna (14) gepakt in Irak

15:18 De 20-jarige Irakees Ali Bashar, die wordt verdacht van de geruchtmakende moord op een veertienjarig meisje in Duitsland, is opgepakt in zijn geboorteland. Dat heeft de Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) vandaag bekendgemaakt.