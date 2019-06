Wie vermoordde gijzelaar Ewold Horn? Filipijnse leger houdt vol: de terroristen

Besana ontkent berichten in Filipijnse media dat Horns lichaam is gevonden naast het lichaam van de eveneens doodgeschoten vrouw van rebellenleider Sahiron. ,,Zij lag veel dichter bij de lichamen van de Abu Sayyaf-strijders. Maar ik sluit niet uit dat zelfs zij door haar eigen rebellen is neergeschoten. Waarom? Ik heb geen idee, het is niet míjn vrouw. Maar het doden van mensen is wat zij doen. Zij geven niet om levens, ze hebben al eerder hun eigen mensen, zelfs kinderen, neergeschoten.”



Volgens Besana wist het leger op het moment dat het vuurgevecht losbarstte, niet dat Horn ‘bij specifiek deze groep van Abu Sayyaf was’. ,,Ze splitsen zo makkelijk in groepjes en verplaatsen zich zo makkelijk. We hebben bij elke actie altijd rekening gehouden met de mogelijkheid dat Horn in de buurt is, maar we ontdekten het pas toen we zijn lichaam vonden.”



Volgens Besana is het lichaam van Horn nog dezelfde dag, aan het eind van de middag, per vliegtuig weggehaald uit het gebied. ,,Er gaat uiteraard nog forensisch onderzoek gedaan worden op zijn lichaam. Om te ontdekken welke kogels in zijn lichaam zaten, uit welk geweer die komen, om precies te achterhalen wat er met Ewold Horn is gebeurd. En dat wordt gecoördineerd met de Nederlandse regering.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Wel heeft minister Blok vragen gesteld aan de Filipijnse regering over de dood van Horn.