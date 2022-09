Wie voelt oorlog in Oekraïne meer in de portemonnee, de Russen of wij?

De oorlog in Oekraïne woedt al een halfjaar. De Russen hebben te maken met harde westerse sancties. Rusland antwoordt met het afknijpen van de gaspijp naar Europa, waardoor de energierekening van de Nederlander torenhoog wordt. Wie voelt die oorlog nu eigenlijk meer in de portemonnee? Igor uit Moskou of Henk uit Almere?