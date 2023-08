Wie was Dmitri Oetkin, oprichter en naamgever van Wagner? ‘Verslaafd aan de oorlog’

Na de mislukte opstand tegen Moskou moest chef-kok Jevgeni Prigozjin vechten voor zijn leven

Jevgeni Prigozjin (62) , leider van huurlingenleger Wagner, is volgens meerdere bronnen omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Zijn dood verrast niemand vanwege het hoogoplopende conflict tussen Wagner en Moskou. Het verhaal van Prigozjin is dat van de onwaarschijnlijke opkomst van een kruimeldief en cateraar, die een belangrijke rol speelde in de oorlog in Oekraïne, maar sinds de mislukte opstand deze zomer wel wist dat hij moest vechten voor zijn leven.