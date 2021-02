Wie zich niet laat inenten, blijft achter in Israël: ‘groen paspoort’ biedt privileges

De kritiek is fel. Betogers beschuldigen de regering van premier Benjamin Netanyahu van ‘dictatuur’ en ‘medische onderdrukking’. In koeienletters spat het woord ‘apartheid’ van een spandoek. Een ander banier koppelt ‘het groene paspoort’ aan het naziverleden, met op armen getatoeëerde nummers van slachtoffers van de Duitse concentratiekampen. Honderden mensen protesteren in de straten van Tel Aviv tegen gedwongen vaccinatie tegen Covid-19 en de invoering van de ‘green badge’ met een QR-code. Dat document geeft iedereen die is ingeënt of is hersteld van besmetting met het coronavirus, privileges op allerlei terreinen, waaronder deelname aan massabijeenkomsten.