WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning per direct vrijgelaten

Uitgeputte verpleeg­ster ontroert met aangrijpen­de foto op Instagram: 'Ik ben bang’

12 maart Een Italiaanse verpleegster heeft in een aangrijpend bericht op Instagram onthuld hoe zwaar het is om in een ziekenhuis te werken in tijden van het alsmaar oprukkende coronavirus. ,,Ik ben bang en moe, maar ik draag mijn steentje bij”, schrijft Alessia Bonari bij een foto van de blauwe plekken die haar slechte beschermingsbril op haar gezicht hebben achtergelaten.