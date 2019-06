Wilde herten dringen bejaardentehuis binnen en zetten boel op stelten

VIDEO Belgische bestuur­ster raakt spoor compleet bijster bij afgezette treinover­gang

22:05 ‘Spoorovergang onderbroken’, valt er meerdere keren te lezen bij de overgang in het Belgische Lede. De borden spreken boekdelen zou je denken en bovendien telt een gewaarschuwd mens voor twee. Klaarblijkelijk dacht de chauffeuse in bovenstaande video daar anders over. ‘Hallucinante beelden’, noemen onze oosterburen dat.