Wildplasser piest vanaf brug op Berlijnse rondvaartboot: vier gewonden

Tijdens een boottochtje over de Spree kregen enkele passagiers vrijdagmiddag een zeer onaangename verrassing. Ondanks het stralende weer in de Duitse hoofdstad werden de dagjesmensen plots getrakteerd op nattigheid. Een man vond het nodig om de boottocht ruw te verstoren, door vanaf een brug op het dek van de boot te plassen. Of de man zijn aandrang niet meer kon ophouden, of dat het om een doelgerichte actie gaat, is niet duidelijk.



Toen de man op de rondvaartboot urineerde, raakte hij daarbij enkele passagiers. Toen de opvarenden van de boot bemerkten dat er op hen geürineerd werd, schrokken sommigen hier zo van dat ze opsprongen. Daarbij stootten verschillende passagiers hun hoofd tegen de brug. Volgens de brandweer van Berlijn zijn er meerdere gewonden gevallen en zijn er vier slachtoffers met hoofdwonden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens Duitse media heeft de urineregen voor minstens een zwaargewonde bootpassagier gezorgd. De brandweer nam het plasincident hoog op en rukte met zestien brandweerlieden uit. De wildplasser sloeg toe bij de Jannowitzbrug in het centrum van de stad. Nadat de man zijn behoefte had gedaan, sloeg hij op de vlucht.