Willem Kees gemarteld en ontvoerd in Colombia: familie vreest het zwartste scenario

Tientallen doden bij aardbeving op Java in Indonesië, honderden gewonden

Het dodental door een aardbeving op het Indonesische eiland Java loopt snel op. Volgens de jongste cijfers van de autoriteiten gaat het om zeker 162 slachtoffers. Ook zijn er zevenhonderd gewonden gevallen. De beving had een kracht van 5,6 op de schaal van Richter en was onder meer in hoofdstad Jakarta te voelen.

21 november