Windvlaag grijpt springmatras en doodt 2-jarige Amerikaanse peuter

Het uitje van de familie Acuna naar JK's Pumpkin Patch , even buiten woonplaats Lincoln, kreeg afgelopen woensdag een noodlottige wending. De ouders van de Caleb en Arra waren net van het luchtmatras, waarop broer en zus speelden, afgestapt toen de wind opstak en het losrukte. Beide kinderen werden door de windvlaag meegesleurd. Het meisje kwam een meter of tien verder neer en brak haar armpje. Arra's broertje kreeg het gevaarte echter over zich heen en vloog ruim dertig meter door de lucht. De klap op de grond werd het kereltje noodlottig. Hij liep zwaar hoofdletsel op en werd in allerijl opgenomen in een ziekenhuis.

Tragische situatie

Donderdagmiddag hebben Calebs ouders hun zoontje van de apparatuur laten halen en overleed de peuter. ,,Het is een tragische situatie'', zegt de sheriff van Lancaster County in Lincoln, Tom Brookhouser. ,,In de 28 jaar dat ik hier werk heb ik nog nooit zoiets meegemaakt.''



De springmatrassen die Caleb het leven kostten, worden in Amerika veel gebruikt op kermissen en in speeltuinen. Fabrikanten waarschuwen doorgaans dat ze niet gebruikt moeten worden bij windsnelheden boven de 30 kilometer per uur.



Het attractiepark kreeg in augustus een vergunning en sloot het weekend voor het ongeluk de deuren nog vanwege het slechte weer. De autoriteiten van Lincoln zijn naar aanleiding van het overlijden van de jongen een onderzoek gestart.