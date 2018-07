Winst België kost stuntende elektrozaak Krëfel 1 miljoen euro

Als promotiestunt beloofde de winkel namelijk dat klanten die in de aanloop naar het WK een tv van 55 inch kochten, hun geld terug zouden krijgen als het nationale elftal meer dan vijftien doelpunten zou maken. De zaak meldde direct na de wedstrijd op haar Twitteraccount dat zij zich aan haar belofte houdt. Kopers van de 55-inch televisies kregen hun aankoopbedrag terug. ,,We did it! Dat wil zeggen dat we de duizenden klanten die een tv hebben gekocht, gaan terugbetalen!"

Geen spijt

De belofte van Krëfel leek veilig: in de hele WK-geschiedenis wisten slechts twee teams meer dan 15 ballen in doel te krijgen - Brazilië in 2002 en Duitsland in 2010. Maar ze hebben bij Krëfel geen spijt: ,,Eigenlijk waren we er van bij het begin van de actie al van uitgegaan dat ze die zestien doelpunten wél zouden halen. De actie kadert in onze feeststrategie, sowieso wilden we iets unieks doen en dat is bij deze gelukt. Zelfs Dries Mertens wil dat zijn vrienden hun tv terugbetaald krijgen", aldus Krëfel.