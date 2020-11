Winst in Michigan brengt Biden dichter bij het Witte Huis

VIDEODe Amerikaanse presidentsverkiezingen naderen de climax. Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden geven elkaar geen duimbreed toe. Maar Biden deelt met de winst in de belangrijke staat Michigan een grote dreun uit in de race naar het Witte Huis. Hij heeft nog 17 kiesmannen nodig om president te worden.

Het is ongekend spannend nu de laatste stemmen geteld worden in de staten, die beslissend zijn in de strijd om het presidentschap. Cruciaal zijn de resultaten in Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona en Nevada.

De sleutel van het Witte Huis ligt vooral in Michigan en Pennsylvania. Daarom is de winst van Biden belangrijk. Die brengt hem nu op 253 kiesmannen tegenover 214 kiesmannen voor Trump. Om president te worden, moet een kandidaat minimaal 270 kiesmannen winnen.

Volledig scherm Joe Biden hield een toespraak in Wilmington. © AP

Voorsprong

Biden heeft dus nog 17 kiesmannen nodig. Dat is precies het aantal van Arizona en Nevada samen. En dat zijn net de twee staten waar Biden nu op voorsprong staat, zij het in Nevada minimaal (minder dan 1 procent verschil).

Trump ligt voor in Pennsylvania (20), Georgia (16), North Carolina (15) en Alaska (3). In Georgia en North Carolina is de voorsprong op Biden heel klein (minder dan 2 procentpunt).

Hoewel Trump een marge heeft in Pennsylvania is hij niet gerust op een goede afloop. In Pennsylvania moeten nog een miljoen poststemmen geteld worden. Naar verwachting hebben vooral veel Democraten per post gestemd. Dat zou Biden daar alsnog de winst kunnen brengen.

Trump stapt naar de rechter om het tellen van de stemmen in Pennsylvania te stoppen, zoals hij dat eerder ook al aankondigde bij Michigan. De Republikeinen willen dat het tellen pas wordt hervat als zij beter toezicht kunnen houden.

De Republikeinen eisen ook hertelling van de stemmen in Wisconsin, waar Biden nipt won. Volgens de campagnemanager van Trump was daar sprake van ‘onregelmatigheden die serieuze twijfels oproepen over de geldigheid van de resultaten’.

Kat in het nauw

Waar Trump als een kat in het nauw rare sprongen maakt, lijkt Joe Biden uit de as te zijn herrezen. Een etmaal geleden leek hij nog op een kansloze achterstand te zijn gezet. Vanavond sprak hij in Wilmington zelfverzekerd, kort maar krachtig, de natie toe.

Biden claimde nog niet de overwinning, omdat nog niet alle stemmen zijn geteld, maar hij zei er wel van overtuigd te zijn dat hij de presidentsverkiezingen gaat winnen. Ook riep hij op tot eenheid in het land.

,,Na een lange nacht tellen, is het duidelijk dat we genoeg staten zullen winnen om de 270 kiesmannen te behalen die nodig zijn voor het presidentschap”, zei Biden. ,,Ik ben hier niet om te verklaren dat we hebben gewonnen, maar ik ben hier om te zeggen dat als het tellen klaar is, wij geloven dat we de winnaars zullen zijn.’’

