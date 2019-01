Winterweer neemt extreme vormen aan in Alpen: noodtoestand uitgeroepen

Baby van vrouw (29) in coma stierf bijna bij geboorte

13:06 Bij de bevalling van de Amerikaanse vrouw die al 14 jaar in coma ligt, is de baby bijna overleden. Dat heeft de Amerikaanse politie bekendgemaakt. De vrouw (29) verkeert al jaren in een coma nadat ze bijna verdronk, en kreeg een kleine twee weken geleden plots weeën. Intussen worden onder meer bij alle mannelijke personeelsleden van de instelling dna-stalen afgenomen, in de hoop te weten te komen wie de vader is van het kind.