Wisselgeld uit 1947 blijkt bijna 2 miljoen dollar waard

Een Amerikaanse man die als tiener een bijzondere penny vond in zijn wisselgeld van de schoolkantine, blijkt een fortuin te zijn misgelopen. Hij bewaarde de munt zeven decennia lang tot zijn dood afgelopen september. Vandaag wordt de munt geveild, en de verwachting is dat de cent tegen de 2 miljoen dollar gaat opleveren.

De destijds 16-jarige Don Lutes Jr. uit de staat Massachusetts kreeg de bijzondere munt in 1947 als wisselgeld in de schoolkantine. Het viel hem op dat de koperen penny in 1943 is geslagen. Dat terwijl de Amerikaanse overheid stelde dat álle centen sinds 1942 niet van koper, maar van verzinkt staal werden gemaakt. Dat werd gedaan omdat koper tijdens de Tweede Wereldoorlog nodig was voor andere doeleinden.

Toen Don Lutes navraag deed bij de overheid over zijn bijzondere munt, kreeg hij het antwoord dat alle mensen kregen die vragen stelden over de vermeende koperen munt uit 1943: ,,Naar aanleiding van je vraag informeren we je dat er geen koperen penny’s zijn geslagen in 1943. Alle penny’s geslagen in 1943 zijn van verzinkt staal.’’

Don Lutes Jr. bewaarde de munt uiteindelijk zeven decennia lang. Toen hij in september van vorig jaar stierf, kwam de munt bij een veiling van erfstukken terecht. Daar wordt de munt vandaag geveild. Hoeveel de munt precies zal opbrengen, is nog niet bekend, maar een eerdere koperen penny uit 1943 bracht in 2010 bij een veiling 1,7 miljoen dollar op.