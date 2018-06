Witte haai gespot bij Mallorca, de eerste in decennia

Voor het eerst in minstens 30 jaar is er weer een levende witte haai gespot in Spaanse wateren. Wetenschappers zagen het vijf meter lange exemplaar gisteren zwemmen bij Mallorca, meldt het mariene onderzoekscentrum Alnitak op Facebook.

De wetenschappers zijn momenteel op expeditie en spotten de witte- of mensenhaai gisteren omstreeks 10 uur bij Cabrera, een onbewoond eiland zo'n twintig kilometer ten zuiden van Mallorca. ,,We hebben de aanwezigheid van de haai gedurende 70 minuten gedocumenteerd", zegt Alnitak-directeur Ricardo Sagarminaga van Buiten op de Facebookpagina van het onderzoekscentrum.

'Historische waarneming'

De krant Diario de Mallorca spreekt van een “historische waarneming”. Het is volgens haar de eerste keer dat een levend exemplaar werd gezien in de wateren rond de eilandengroep Balearen. 'In het verleden zagen we relatief vaak dode exemplaren die vast waren komen te zitten in de netten van vissers'.

De afgelopen jaren deden volgens Sagarminaga verschillende geruchten de ronde over de aanwezigheid van witte haaien in de Balearische Zee (het gedeelte van de Middellandse Zee tussen de Balearen en het Spaanse vasteland) en waren er onbevestigde waarnemingen. ,,Dit is de eerste wetenschappelijke waarneming van deze haaiensoort in Spaanse wateren in minstens 30 jaar. De haai is gefotografeerd, gefilmd en beschreven door een team van tien personen uit vijf landen."